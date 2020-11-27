Ankara'da PKK/KCK/PYD terör örgütüne yönelik operasyonda 21 gözaltı kararı

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, örgüt mensubu olarak Suriye'nin Resulayn bölgesinde silahlı faaliyet yürüttüğü ve düzensiz göçmenler arasında Türkiye'ye giriş yapığı tespit edilen 1, örgütün sözde kuruluş tarihi olan 27 Kasım günü örgütün diğer mensuplarına etkinlik çağrısı yaptığı belirlenen 10, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunan paylaşımları ile terör örgütünü ve elebaşını destekleyici, övücü faaliyetlerde bulunan 6, örgütün gençlik yapılanması olan sözde "Devrimci Gençlik Hareketi" içerisinde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.