Ankara'da terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 16 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara'da terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 16 zanlı gözaltına alındı

29.05.2022 12:29
Ankara'da terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 16 zanlı gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 16 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 16 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TEM ekiplerince 27 Mayıs'ta ODTÜ'de düzenlenen bahar şenliğindeki yürüyüşte 16 kişinin, terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütü lehine slogan attıkları ve etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarına ait fotoğraflar taşıdıkları ve yaşa dışı pankart açtıkları yapılan video ve fotoğraf analiz çalışmalarıyla tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasa dışı yayın ve örgütsel dokümana el konuldu.

Zanlılardan sadece 2'sinin ODTÜ öğrencisi olduğu, 4 zanlının silahlı terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak, 2 zanlının "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ve görev yaptırmamak için direnmek", 2 zanlının ise "kasten yaralama ve tehdit" suçlarından adli işlem kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 16 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 16 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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