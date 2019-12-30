Ankara'da terörle mücadele ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da terörle mücadele ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı... - Son Dakika

Ankara'da terörle mücadele ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı...

6 saat önce

Ankara'da terörle mücadele ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 33 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Ankara'da terörle mücadele ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı..., System.String[]

Ankara'da terörle mücadele ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 33 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 500-550 aralığında
Bakan Soylu, terör örgütü PKK'nın çirkin yüzünü deşifre etti: PKK, çocuklara yaptıklarını videoya almış Son dakika: Savcılık, FETÖ'den beraat eden Bülent Arınç'ın damadı için verilen karara itiraz etti Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı

Son Dakika Haberleri
15:56 Şanlıurfa'da atıl otomobil lastikleri kedilere yuva oldu - Son Dakika
15:56 Akasya ile TOG yeni yıla gençlerle ışık oluyor - Son Dakika
15:56 İdlib'den Türkiye sınırına yaklaşık 20 bin sivil daha göç etti - Son Dakika
15:51 MHP İl Başkanı Alıcık, "Her yeni gün ve her yeni yıl yeni bir fırsattır" - Son Dakika
15:51 Türkiye'de AVM sektörü 2020 hedeflerini yükseltti - Son Dakika
14:07 Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Son Dakika
13:57 Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 15:59:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da terörle mücadele ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]