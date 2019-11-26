Ankara'da test uçuşları devam etti
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ANKARA'da dün S-400 hava savunma sistemi ile uçaklar arasındaki radar bağlantısının test edilmesi amacıyla başlatılan test uçuşları bugün de devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:06 Kaynak: DHA
ANKARA'da dün S-400 hava savunma sistemi ile uçaklar arasındaki radar bağlantısının test edilmesi amacıyla başlatılan test uçuşları bugün de devam etti. Test uçuşları kapsamında, bugün de helikopterler tarafından yüksek irtifada uçuş yapıldı.
Ankara'da dün S-400 hava savunma sisteminin testi için gerçekleştirilen F-16 uçuşları, bugün helikopter uçuşlarıyla devam etti. Öğleden sonra başlayan uçuşlar, Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda konuşlu S-400 bataryalarının üzerinde yapıldı. Uçuşların, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin test ve eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Yüksek irtifada yapılan uçuşlar ile S-400 hava savunma sisteminin hava araçlarıyla radar bağlantısının test edildiği öğrenildi.
- Ankara
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