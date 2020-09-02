Ankara'da tezgahlar balıkla doldu - Son Dakika

Ankara'da tezgahlar balıkla doldu

AV sezonunun başlamasıyla birlikte Başkent Ankara'da tezgahlar taze balıkla doldu. Tezgahları süsleyen palamut 15, istavrit 29, mezgit 21 liradan satışa sunuldu.

Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından Ankara'da da tezgahlar doldu. Karadeniz ve Ege'den Başkent'e en çok mezgit ve palamut geldi. Yaklaşık 4 aydır taze balığa hasret kalanlar, soluğu balıkçılarda aldı. Sezonun ilk günleri olması nedeniyle fiyatların yüksek olması ise dikkat çekti. İstavrit kilosu 29, mezgit 21, sardalya 15 liradan satılırken, palamutun tanesi ise 15 liradan satıldı.

'FİYATLAR 10 GÜNE DÜŞER'

Etimesgut'ta balıkçılık yapan Osman Aytaç, balık fiyatlarının av yasağının kalkmasının ilk günleri olması nedeniyle yüksek olduğunu söyledi. Aytaç, "5-10 güne balık arzı arttıkça fiyatlar düşecektir. Şu anda palamut 15 lirayken, 10 güne 5 liraya düşer. Av yasağının kalkmasıyla palamut, istavrit ve mezgit bol miktarda geldi. Daha çok Karadeniz ve Ege'den geldi balıklar. Tezgahlar şenlendi. Özellikle akşam saatlerinde tezgahlarımızda yoğunluk bekliyoruz" dedi.