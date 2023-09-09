Ankara'da tırın çarptığı çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Ankara'da tırın çarptığı çocuk ağır yaralandı

Son Güncelleme: 09.09.2023 17:03

Ankara'nın Bala ilçesinde bir çocuk, yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da karşı yola geçmeye çalıştığı esnada tır çarpan bir çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

YOLUN KARŞISINA GEÇEN ÇOCUĞA ÇARPTI

Kaza, 4 Eylül'de Ankara'nın Bala ilçesinde meydana geldi. Sürücülüğünü B.T.'nin yaptığı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki bir çocuğa çarptı.

Ankara'da Tır Çarptı: Çocuk Ağır Yaralandı

ŞOKA GİREN SÜRÜCÜ HAREKETSİZ KALDI

Kazanın ardından çocuğun yakınları tır sürücüsüne tepki gösterirken, şoka uğrayan B.T. bir süre aracında hareketsiz kaldı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen çocuğun yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Ankara, Bala, Kaza, 3. Sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ankara'da tırın çarptığı çocuk ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da tırın çarptığı çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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