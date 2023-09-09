Ankara'da tırın çarptığı çocuk ağır yaralandı

Ankara'da karşı yola geçmeye çalıştığı esnada tır çarpan bir çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

YOLUN KARŞISINA GEÇEN ÇOCUĞA ÇARPTI

Kaza, 4 Eylül'de Ankara'nın Bala ilçesinde meydana geldi. Sürücülüğünü B.T.'nin yaptığı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki bir çocuğa çarptı.

ŞOKA GİREN SÜRÜCÜ HAREKETSİZ KALDI

Kazanın ardından çocuğun yakınları tır sürücüsüne tepki gösterirken, şoka uğrayan B.T. bir süre aracında hareketsiz kaldı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen çocuğun yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.