Ankara'da tır demir bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Ankara'nın Polatlı ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, demir bariyerlere çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 23.30 sıralarından Polatlı Devlet Hastanesi kavşağı Polatlı-Ankara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim A. idaresindeki 06 NBA 08 plakalı tır, Ankara istikametine giderken yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüye sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi POL-YAD Başkanı Erdoğan Bircan yaparken, sürücü İbrahim A. gelen sağlık ekipleri tarafından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şiddetli yağış sonrası yolda göçük meydana geldi

Öte yandan, Polatlı ilçesinde yine şiddetli yağış nedeniyle bir caddede çökme meydana geldi. Yolun çöktüğü caddede araçlar askıda kaldı. Derinliği yer yer 1.5 metreye varan çukurlar, hem araçlar hem de yayalar için tehlike oluşturdu. - ANKARA