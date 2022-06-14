Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinden Ankara'ya seyir halinde olan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, Çamlıdere mevkiinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Yol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Ekiplerin devrilen tırı kaldırma çalışması sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu, Çamlıdere, İstanbul, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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