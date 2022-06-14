Ankara'da tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da tır devrildi: 1 yaralı

14.06.2022 23:29
Ankara'da tır devrildi: 1 yaralı

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinden Ankara'ya seyir halinde olan tır Çamlıdere mevkiinde devrildi.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinden Ankara'ya seyir halinde olan tır Çamlıdere mevkiinde devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinden Ankara'ya seyir halinde olan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, Çamlıdere mevkiinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Yol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Ekiplerin devrilen tırı kaldırma çalışması sürüyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu, Çamlıdere, İstanbul, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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