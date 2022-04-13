Tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

13.04.2022 16:37
Tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E-90 Polatlı-Eskişehir karayolu üzerinde, Ankara istikametinden Eskişehir istikametine seyir halindeki 42 ALG 704 plakalı tır, Eskişehir istikametinden Polatlı merkezine doğru dönen 06 CBD 398 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan otomobil savrularak refüjdeki sinyalizasyon lambasına çarparak durabildi. İhbar üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Kazada otomobilin içerisinde bulunan 4kadından 1'i şoför koltuğunun arkasında sıkıştı. Sıkışan ve ağır yaralı kadın itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak kazanın olduğu yerin hemen yanında bulunan Can Hastanesi'ne kaldırılırken, 3 yaralı ise Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tır şoförünü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Nargüner/ İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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