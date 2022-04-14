Ankara'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

14.04.2022 00:58
Ankara'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E-90 Polatlı- Eskişehir karayolu üzerinde, Ankara istikametinden Eskişehir istikametine seyir halindeki 42 ALG 704 plakalı tır, Eskişehir istikametinden Polatlı merkezine doğru dönen 06 CBD 398 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan otomobil savrularak refüjdeki sinyalizasyon lambasına çarparak durabildi. İhbar üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Kazada otomobilin içerisinde bulunan 4kadından 1'i şoför koltuğunun arkasında sıkıştı. Sıkışan ve ağır yaralı kadın itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak kazanın olduğu yerin hemen yanında bulunan Can Hastanesi'ne kaldırılırken, 3 yaralı ise Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tır şoförünü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Balkondaki elbiseleri çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Son dakika haberleri: Balkondaki elbiseleri çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Son dakika haber | Eskişehir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi Son dakika haber | Eskişehir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Eskişehir, Otomobil, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Yunan profesörden tarihi itiraf: Türkiye artık büyük güç, biz kaybedeceğiz
00:55 Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü!
00:38 Liverpool ve Manchester City yarı final biletini aldı!
00:30 Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadı
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 01:10:18. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement