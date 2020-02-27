Ankara'da TIR'ın açılan dorsesi işaret levhasına çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da TIR'ın açılan dorsesi işaret levhasına çarptı - Son Dakika

Ankara'da TIR'ın açılan dorsesi işaret levhasına çarptı

6 saat önce

Ankara'da seyir halindeki TIR'ın açılan dorsesi karayollarına ait levhalara çarptı.

Ankara'da seyir halindeki TIR'ın açılan dorsesi karayollarına ait levhalara çarptı. Çarpma sonucunda Ankara, Eskişehir yolu saatlerce trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, Ankara'nın Polatlı ilçesi, Eskişehir yolu üzerinde meydana geldi. Ankara-Eskişehir yolunda seyir halindeyken 06 BFS 104 plakalı TIR'ın dorsesi, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü açıldı. Açılan dorse, karayollarına ait yön levhalarına çarptı. Olayı gören diğer sürücüler polis ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri TIR'ın dorsesine sıkışan levhaları çıkardı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafik saatlerce kitlendi. Trafik kuyruğunun uzaması sonucunda, polis ekipleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kaza enkazı karayolları ekiplerince kaldırılarak trafik tek şeritten ilerledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(Bedri Sinan Taşpınar - Mehmet Kalay/İHA)

Ankara'da TIR'ın açılan dorsesi işaret levhasına çarptı

Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:05 Kaynak: İHA
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