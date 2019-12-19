Ankara'da TIR, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da TIR, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Ankara'da TIR, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

6 saat önce

ANKARA'da, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Ankara'da TIR, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, System.String[]

ANKARA'da, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kaza sırasında araçtan fırlayıp, dorsenin altında kalan TIR şoförü, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı'nda Ankara Çevre Yolu'na 200 metre mesafede meydana geldi. Plastik kasa yüklü Mustafa Seferoğlu (36) yönetimindeki 42 FKN 30 plakalı TIR, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Kaza sırasında Seferoğlu, TIR'dan düşüp, dorsenin altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Seferoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

OTOMOBİLLER, PLASTİK KASALARA ÇARPTI

Polis ekipleri, yol üzerinde işaretleme yaparak, geçen araçları yavaşlattı. Ancak yoldan geçen iki otomobil, sürücülerinin siste işaretleri fark etmemesi sonucu TIR'dan dökülen plastik kasalara çarptı. Her iki otomobilde de maddi hasar oluştu. Aydın Kılıçarslan yönetimindeki 06 LLG 56 plakalı otomobilin yaptığı kaza anı, kameraya yansıdı.

TIR şoförü Mustafa Seferoğlu'nun cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.


Plastik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:08 Kaynak: DHA
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