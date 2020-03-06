Ankara'da TOKİ konutları için kura heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da TOKİ konutları için kura heyecanı - Son Dakika

Ankara'da TOKİ konutları için kura heyecanı

6 saat önce

ANKARA'da, '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) yapılacak 2 bin 300 konutun hak sahibi, noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile belirlendi.

Ankara'da TOKİ konutları için kura heyecanı, System.String[]

ANKARA'da, '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) yapılacak 2 bin 300 konutun hak sahibi, noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında Sincan'da inşa edilecek 2 bin 300 konut için toplam 13 bin 779 kişi başvuruda bulundu. Sincan Spor Salonu'nda yapılan kura çekilişine AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ile TOKİ yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. 4 bin 529 kişinin başvurduğu 2+1 tipi 1610 konut ile 9 bin 250 başvuru yapılan 3+1 tipi 690 konut için yapılan kura çekilişinde hak sahipleri belirlendi.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

İlk çekilişi AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin yaptı. Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konut konusunda yeni bir hedefi ortaya koyduğunu söyleyerek, "Hedefimiz memlekette birliği, bütünlüğü sağlayarak, milletimizi büyütme gayretini ortaya koyarak, her yıl inşallah 100 bin sosyal konut yapmak. Her yıl 100 bin konut yapmak suretiyle artık 'konutu olmayan gelir grubumuz kalmasın' hedefini önümüze koymuş durumdayız" dedi. Noter huzurunda yapılan kura çekilişinde ismi çıkanlar büyük sevinç yaşadı. Şanslı olanlar, sevinçlerini yakınlarıyla paylaştı. Kurada ismi çıkmayanlar ise buruk bir şekilde salondan ayrıldı.

'ÇOK MUTLUYUM'

9 yıllık evli olan Peri Özcan, ilk defa ev sahibi olacağını söyleyerek, "İlk evimiz olacak. Çok mutluyum" dedi. 30 senedir ev sahibi olmayı beklediklerini söyleyen Selahattin Kılıç da, "İlk evimiz olacak, çok mutluyuz" diye konuştu. Erkan Parlak ise, "Ev sahibi olmak için çok bekledik. Allah herkese nasip etsin" dedi. İlk defa ev sahibi olacağını belirten Neriman Akdoğan, "Yaklaşık 6 senedir ev sahibi olmak için bekliyordum. Çok mutluyum" dedi. 65 yaşında ev sahibi olduğunu kaydeden Havva Şahin de "Şükürler olsun. İsmim söylenince çok mutlu oldum. Allah herkese nasip etsin" dedi.


Ankara, Toki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:28 Kaynak: DHA
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