Ankara'da Toplam 25 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 1'inde AK Parti...

Resmi olmayan sonuçlara göre Ankara'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Kalecik - Duhan Kalkan - AK Parti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Ankara'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:



Kalecik - Duhan Kalkan - AK Parti

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