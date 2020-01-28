Ankara'da toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi - Son Dakika

Ankara'da toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi

6 saat önce

ELAZIĞ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Ankara'da Valilik koordinesinde toplanan yardım malzemeleri, 15 TIR ve kamyondan oluşan konvoy ile deprem bölgesine gönderildi.

Ankara'da toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi, System.String[]

ELAZIĞ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Ankara'da Valilik koordinesinde toplanan yardım malzemeleri, 15 TIR ve kamyondan oluşan konvoy ile deprem bölgesine gönderildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, "Ülkemizin bu zor gününde bu milletin birliğinin, beraberliğinin aslında ne kadar canlı yaşadığına bir kez daha şahit olduk ve gurur duyduk" dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Başkentte, Valilik koordinesinde merkez ve 25 ilçede kaymakamlıklar, belediyeler ve odaların ortak organizasyonuyla yardım kampanyası düzenlendi. Toplanan yardım malzemeleri bugün törenle bölgeye uğurlandı. Ankara Valiliği Varlık Mahallesi yerleşkesinde düzenlenen programa Vali Vasip Şahin, ilçe belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

'CİDDİ ÇALIŞMA GÖSTERDİLER'

Burada konuşan Vali Vasip Şahin, deprem sonrası vatandaşların ihtiyaçlarına göre yardım toplamaya başladıklarını söyledi. Kampanyaya desteklerinden dolayı Ankaralılara teşekkür eden Vali Şahin, "Bu koordinasyon çalışmalarında kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlıklarımız, Büyükşehir Belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, Kızılay'ımız tam bir organize şekilde AFAD'ın koordinasyonunda ciddi bir çalışma ve tam bir işbirliği gösterdiler. Ülkemizin bu zor gününde, bu milletin birliğinin, beraberliğinin aslında ne kadar canlı yaşadığına bir kez daha şahit olduk ve gurur duyduk. Allah bir daha bu ülkeye böylesi acılar yaşatmasın" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından 15 TIR ve kamyondan oluşan konvoy, deprem bölgesine uğurlandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haluk KARAASLAN/ANKARA,-


Elazığ, Ankara, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Elazığ depreminin simgesi Azize: Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Prof. Dr. Naci Görür'den Marmaris depremi ile ilgili açıklama: Sarı faya dikkat!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 22:00:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]