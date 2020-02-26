Ankara'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkarılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkarılacak - Son Dakika

Ankara'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkarılacak

6 saat önce

EGO Genel Müdürlüğü, yolcular tarafından 2018 yılında unutulan 437 eşyadan 186 eşyayı sahiplerine teslim ederken, kalan eşyaları da 21 Mart'ta açık artırma usulü ile satacak.

Ankara'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkarılacak, System.String[]

EGO Genel Müdürlüğü, yolcular tarafından 2018 yılında unutulan 437 eşyadan 186 eşyayı sahiplerine teslim ederken, kalan eşyaları da 21 Mart'ta açık artırma usulü ile satacak. Satışa sunulacak eşyalar arasında dizüstü bilgisayardan POS cihazına, fincan takımından bisiklete kadar çok sayıda eşya yer alıyor.


Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü, 2018 yılında toplu taşıma araçlarında unutulan ve sahiplerine ulaşılamayan kayıp eşyalar için açık artırma düzenleyecek. EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve teleferik hatlarında unutulan 437 eşyanın 186'sı sahiplerine geri teslim edilirken, 251 eşya açık artırma yöntemiyle satılacak.


Vatandaşların kaybolan eşyalarının Kayıp Eşya Bürosu'nda kayıt altında tutulduğunu ve bir yıl boyunca bekletildiğini belirten EGO yetkilileri, "Kayıp Eşya Bürosu'na gelerek eşyasının kaybolduğunu bildiren vatandaşlara gerekli kontroller yapıldıktan sonra eşyaları teslim edilir. Bir sene boyunca eşyalar kayıtlı şekilde tutulur, sahibi çıkmazsa satışa çıkarılır" dediler.


Unutulan eşyalar arasında cep telefonu, dizüstü bilgisayar, POS cihazı, fincan takımı, bisiklet, gözlük, şemsiye, kitap, çanta, çocuk arabası, mangal teli, güneşlik perde ve çeşitli ev eşyaları da yer alıyor. Vatandaşların unuttuğu 13 bin 728 TL ile döviz cinsinden paralar ise EGO Genel Müdürlüğü kasasına gelir olarak kaydedilirken, Başkentlilerin her yıl yoğun ilgi gösterdiği açık artırma 21 Mart tarihinde saat 10.00'da Hipodrom Caddesi NO: 5/D Yenimahalle adresinde gerçekleştirilecek. - ANKARA

21 Mart, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:19 Kaynak: İHA
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