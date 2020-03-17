Ankara'da toplu taşımada 'koronavirüs' etkisi - Son Dakika

ANKARA'da, toplu taşıma araçlarını kullanım sayısı, koronavirüs vakalarının tespit edilmesi ardından yarı yarıya düştü. Virüs tespit edilmeden önce 9 Mart'ta Başkent'te 1 milyon 651 bin 651 kişi toplu taşıma araçlarını kullanırken, bu sayı dün 899 bin 822'ye düştü.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı Türkiye büyük bir mücadele veriyor. Uzmanların, virüsün yayılmaması için kalabalık ortamlardan kaçınılması ve yakın temasta bulunulmaması gerektiği yönündeki uyarıları, Başkent'te toplu taşıma araçlarında etkisini gösterdi. Belediye ekiplerinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüsten, Metro'ya tüm toplu taşıma araçlarını dezenfekte etmesine rağmen, bu araçları kullanım yarı oranında düştü. Toplu taşıma araçlarında koltukların büyük bölümü boş kaldı. Özellikle Metroları kullananların sayısı önemli oranda düşerken, binenlerin de maske gibi koruyucu önlemleri aldıkları ve birbirlerinden uzakta oturdukları görüldü.

YARI YARIYA DÜŞTÜ