Ankara'da toplu taşımada 'koronavirüs' etkisi - Son Dakika
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Ankara'da toplu taşımada 'koronavirüs' etkisi

6 saat önce

ANKARA'da, toplu taşıma araçlarını kullanım sayısı, koronavirüs vakalarının tespit edilmesi ardından yarı yarıya düştü.

Ankara'da toplu taşımada 'koronavirüs' etkisi, System.String[]

ANKARA'da, toplu taşıma araçlarını kullanım sayısı, koronavirüs vakalarının tespit edilmesi ardından yarı yarıya düştü. Virüs tespit edilmeden önce 9 Mart'ta Başkent'te 1 milyon 651 bin 651 kişi toplu taşıma araçlarını kullanırken, bu sayı dün 899 bin 822'ye düştü.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı Türkiye büyük bir mücadele veriyor. Uzmanların, virüsün yayılmaması için kalabalık ortamlardan kaçınılması ve yakın temasta bulunulmaması gerektiği yönündeki uyarıları, Başkent'te toplu taşıma araçlarında etkisini gösterdi. Belediye ekiplerinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüsten, Metro'ya tüm toplu taşıma araçlarını dezenfekte etmesine rağmen, bu araçları kullanım yarı oranında düştü. Toplu taşıma araçlarında koltukların büyük bölümü boş kaldı. Özellikle Metroları kullananların sayısı önemli oranda düşerken, binenlerin de maske gibi koruyucu önlemleri aldıkları ve birbirlerinden uzakta oturdukları görüldü.

YARI YARIYA DÜŞTÜ

Ankara Büyküşehir Belediyesi'nin verilerine göre Türkiye'de koronavirüs vakası tespit edilmeden önce 9 Mart pazartesi günü otobüsleri 794 bin 294 kişi kullanırken, bu sayı vakaların görülmesi ardından 16 Mart'ta 415 bin 294'e düştü. Özel halk otobüslerini kullanım 243 bin 938'den 54 bin 260, özel toplu taşıma araçlarını kullanım 124 bin 512'den 81 bin 258, Metro kullanımı 363 bin 151'den 187 bin 378, Ankaray'ı kullanım 123 bin 756'den 61 bin 632'ye geriledi. Vaka tespit edilmeden önce 9 Mart'ta toplam 1 milyon 651 bin 651 kişinin kullandığı toplu taşıma araçlarını, vakaların görülmesi ardından dün 899 bin 822 kişi kullanmış oldu.


Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:39 Kaynak: DHA
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