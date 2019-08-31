Ankara'da toplu taşımaya zam
1 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediyesince, EGO Genel Müdürlüğü ve UKOME kararı doğrultusunda toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesince, EGO Genel Müdürlüğü ve UKOME kararı doğrultusunda toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:13
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