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Ankara'da toplu taşımaya zam

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesince, EGO Genel Müdürlüğü ve UKOME kararı doğrultusunda toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

Ankara'da toplu taşımaya zam, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesince, EGO Genel Müdürlüğü ve UKOME kararı doğrultusunda toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

Ankara, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:13 
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Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi
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