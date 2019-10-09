Son Dakika Haberleri: Ankara'da toprak kayması: 1 ölü
Son Dakika Güncel Ankara'da toprak kayması: 1 ölü

Ankara'da toprak kayması: 1 ölü

1 saat önce

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçi öldü.

Ankara'da toprak kayması: 1 ölü, System.String[]

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçi öldü.

Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi 1525. Sokak'ta kanalizasyon hattı döşeyen işçi Kudret Aytekin (47), bastığı toprağın kayması sonucu kanalın içine düştü.

İşçi Aytekin, üzerine kayan toprağın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Aytekin, ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren çalışması sonucu toprak altından çıkartıldı.

Sağlık ekipleri, Aytekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Aytekin'in cesedi, daha sonra Keçiören Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Hayatını kaybeden Aytekin'in 2 ay önce çalışmak için Kahramankazan'a geldiği, cenazesinin Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kahramankazan, Ankara, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canını hiçe saydı, iş yerine sığınan kadını Emine Bulut gibi olmasın diye ölümden kurtardı
Emine Bulut davası için takipçi olmaya bir avuç insan gitti Canını hiçe saydı, iş yerine sığınan kadını ölümden kurtardı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde vefat eden Tarık Ünlüoğlu için veda sahnesi hazırlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 11:16:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da toprak kayması: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]