Ankara'da toprak kayması: 1 ölü

Hayatını kaybeden Aytekin'in 2 ay önce çalışmak için Kahramankazan'a geldiği, cenazesinin Adana 'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Aytekin'in cesedi, daha sonra Keçiören Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Aytekin, ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren çalışması sonucu toprak altından çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi 1525. Sokak'ta kanalizasyon hattı döşeyen işçi Kudret Aytekin (47), bastığı toprağın kayması sonucu kanalın içine düştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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