Ankara'da "Trabzon Günleri" Düzenlenecek

Ankara
'da düzenlenecek "Trabzon
Günleri"yle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Trabzon Valiliği
A Toplantı Salonu'ndaki toplantıya başkanlık yapan Vali İsmail Ustaoğlu, Trabzon'un kadim bir kent olduğunu belirterek, "İlimiz gerek yöresel ürünleri gerekse kültürel zenginlikleriyle her zaman adından söz ettirmeyi başarmıştır." dedi.
Ustaoğlu, geçtiğimiz yıllarda "Trabzon Günleri" kapsamında Ankara'da güzel etkinlikler icra edildiğini kaydederek, "Güzel sonuçlar elde edildi. Yine 18-21 Nisan'da yapılacak etkinlikle ilimiz her yönüyle dünyanın dört bir tarafından Ankara'ya gelecek katılımcılara tanıtılacak. Bir taraftan ilimizin tanıtımı yapılırken bir taraftan da sıla ile gurbetin buluştuğu bir ortam olacaktır." diye konuştu.
Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Ustaoğlu, yerel seçimlerde seçilen belediye başkanlarına da görevlerinde başarılar diledi.
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti
Trabzon Milletvekili Muhammet Balta
da Ankara'da düzenlenecek tanıtım günlerinde önümüzdeki yıllarda değişiklikler yapılması gerektiğini ifade ederek, "Geçmiş yıllarda Trabzon Günleri'ne gelen kişiler, bu yıl da neler olacağını biliyorlar. O nedenle seneye inşallah hep birlikte bir hazırlık yaparız. Bu faaliyet şehrimizin tanıtılmasında çok önemli. Bu konuda Ankara'da milletvekilleri olarak bizlerin de üzerine düşen her ne varsa yapmaya hazırız." dedi.
Balta, yerel seçimlerin Trabzon'da sorunsuz tamamlandığına vurgu yaparak, "Trabzon insanının beklediği projeleri hep beraber gerçekleştireceğiz. Şehrin milletvekilleri olarak hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin milletimizin sandıkta takdiriyle beraber emanet verilen belediye başkanlarımızın emrinde olduğumuzu ve olacağımızı buradan söylemek isterim. Hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum." dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu
ise her yıl Ankara Atatürk Kültür Merkezi
'nde gerçekleştirilen Trabzon Günleri'nin, fiziki yapısı nedeniyle önümüzdeki yıllarda başka bir mekanda yapılması gerektiğini söyledi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da Trabzon'un son 3 aylık turizm verilerini katılımcılarla paylaşırken, Trabzon Günleri'yle ilgili hazırlıkları da slayt eşliğinde sundu.
Valilikte yapılan toplantıya kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.