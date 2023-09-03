Ankara'da trafik kavgası: Karısını yanlışlıkla vurarak öldürdü - Son Dakika

Ankara'da trafik kavgası: Karısını yanlışlıkla vurarak öldürdü

Son Güncelleme: 03.09.2023 21:00

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi trafikte 'yol verme' nedeniyle kavga ettiği kişilere silahla ateş ederken araya giren karısını yanlışlıkla vurarak öldürdü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi trafikte 'yol verme' nedeniyle kavga ettiği kişilere silahla ateş ederken araya giren karısını yanlışlıkla vurarak öldürdü.

"YOL VERME" KAVGASI

Olay, saat 17.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, C.D. trafikte seyir halindeyken 'yol verme' nedeniyle başka bir sürücüyle tartışmaya başladı.

DİĞER SÜRÜCÜYE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın ardından C.D. ve diğer sürücü araçlarından inerek kavgaya tutuştu. C.D. yanında bulundurduğu ruhsatlı silahını alarak kavga ettiği sürücüye ateş etti.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN EŞİNİ VURDU

Kavgayı ayırmaya çalışan eşi K.D. yanlışlıkla göğsünden vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan K.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli koca gözaltına alındı. Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Ankara, kavga, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da trafik kavgası: Karısını yanlışlıkla vurarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da trafik kavgası: Karısını yanlışlıkla vurarak öldürdü - Son Dakika
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