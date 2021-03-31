Trafikte kavga anları kamerada: Motor kaskıyla birbirlerine girdiler - Son Dakika

Trafikte kavga anları kamerada: Motor kaskıyla birbirlerine girdiler
31.03.2021 16:39
Trafikte kavga anları kamerada: Motor kaskıyla birbirlerine girdiler Ankara'da otoparkçılar ile motokurye arasında kavga çıktı.
Trafikte kavga anları kamerada: Motor kaskıyla birbirlerine girdiler
ANKARA - Ankara'da otoparkçılar ile motokurye arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu olayda kavgaya karışanlar birbirlerine motor kaskıyla vurdu.
Olay, Çankaya'nın Bestekar Caddes'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir motokurye cadde üzerinde otopark işleten bir kişiyi motoruyla bir aracın arasında sıkıştırdı. Sıkışan kişi ile motokurye arasında küfürlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada tarafları çevre esnaf güçlükle ayırabildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
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