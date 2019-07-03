Son Dakika Haberleri: Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

22 dakika önce

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralıANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçtaki bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçtaki bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
Kaza, Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi Çeltikçi Mevkiinde meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre, Mustafa Y. idaresindeki 06 BDV 625 plakalı otomobil, aynı istikamette önünde seyreden Mehmet Emin K. kontrolündeki 63 VA 886 plakalı çekiciye bağlı 63 K 7609 plakalı yarı römorka çarptı.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 06 BDV 625 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Y.'nin yaralandığını, aynı araçtaki yolculardan Gülsüm M. 'nin ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı Mustafa Y. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olaya ilişkin çalışma başlattı.
Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:35 Kaynak: İHA
Kızılcahamam, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan hakkında FETÖ'ye yardımdan suç duyurusu Eşi tarafından öldürülen kadının cinayete kurban gitmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı Ankara'da 9 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü Putin, Savunma Bakanı Şoygu'yu denizaltıda çıkan yangının nedenlerini araştırmakla görevlendirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 00:58:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]