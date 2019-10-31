Son Dakika Haberleri: Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Serhat Kocabay'ın (31) kullandığı 06 BNY 982 plakalı motosiklet, Kalender Korkmazer'in (64) kullandığı 06 DG 9554 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Serhat Kocabay ile araçtaki Sarıgül Korkmazer (64) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kocabay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Korkmazer'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kahramankazan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:02 Kaynak: AA
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