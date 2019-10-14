Son Dakika Haberleri: Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. İkisi çocuk, üç kişi de yaralandı.


Kaza, Ankara'nin Çankaya ilçesinde bulunan 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinde Mevlana Bulvarı istikametine seyreden H.Ş. kontrolündeki 06 AK 0840 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma savrulan araç, ters dönerek durabildi.


Kazada, otomobilin sürücüsü H.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün araçta bulunan kardeşi H.Ş.(36) ile isimleri öğrenilemeyen iki ve dört yaşlarındaki iki çocuk da yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ankara Şehir Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TEM'de feci kaza: Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı
Barış Pınarı Harekatı'nı görüntüleyen gazeteciler çatışmanın ortasında kaldı Suriye ordusu, Mehmetçik'i durdurmak için harekete geçti Venezüella'nın Ankara Büyükelçisi Reyes'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 02:36:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]