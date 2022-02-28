Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı

28.02.2022 01:51

Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü varyantına çarptı.

Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü varyantına çarptı. Kaza sonucunda sürücü yaralandı.

Kaza Ankara'nın Sincan ilçesi Ayaş Yolu'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sincan istikametine seyir halinde olan 06 BVK 403 plakalı otomobilin sürücüsü Samet Ö., direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü varyantına çarptı. Çarpma sonucunda Samet Ö. hafif şekilde yaralandı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı
Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı
Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı

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Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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