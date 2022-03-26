Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı

26.03.2022 23:46

- Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

- Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 21.00 sıralarında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Eti Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.S. hakimiyetindeki 06 YRN 59 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada sürücü R.S. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile baygınlık geçiren sürücü R.S.,sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı
Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı
Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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