Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul - Ankara D-750 karayolunda seyreden 34 HNH 42 plakalı kamyon ile Ramazan Ç. idaresindeki 06 HBE 10 plakalı otomobil, Kızılcahamam Hastane Kavşağı mevkiinde çarpıştı. Kaza sonrasında 06 HBE 10 plakalı otomobilin sürücüsü Ramazan B. yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Hızır Acil ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kızılcahamam, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı
Kazada yaralanan hamile eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev' turistik mekana döndü TEM otoyolunda hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu trafik yoğunluğu yaşandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 19:28:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]