Ankara'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da trafik kazası: 4 yaralı

06.04.2022 11:42
Ankara'da trafik kazası: 4 yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Ankara D-140 karayolu İstanbul istikametinde 14. kilometrede meydana gelen trafik kazasında 69 AAD 655 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hemzemin çukuruna düştü. Kazada yaralanan 2'si ağır 4 kişi, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

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Beypazarı, Otomobil, İstanbul, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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