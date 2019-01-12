Son Dakika Haberleri: Ankara'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ankara'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

29 dakika önce

Ankara'da trafik kazası: 4 yaralıANKARA - Ankara Çankaya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ankara'da trafik kazası: 4 yaralı

ANKARA - Ankara Çankaya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edilinen bilgiye göre, kaza sabaha karşı 04.30 sularında Çankaya Reşit Galip Caddesi üzerinde meydana geldi. S. C. yönetimindeki 06 GJM 47 plakalı otomobil, Gaziosmanpaşa istikametinden gelen Kızılay istikametine giderken Küçükesat merkez cami önünde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda, park halindeki 06 FA 2138 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil önce bir ağca arkasından park halindeki 06 FK 2445 plakalı otomobile çarparak durdu. Otomobil içerisinde bulunan şoför S. C. ve isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi daha yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 Hızır acil ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:29 Kaynak: İHA

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa
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