Son Dakika Haberleri: Ankara'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ankara'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin başka bir otomobile çarparak akaryakıt istasyonuna girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin başka bir otomobile çarparak akaryakıt istasyonuna girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ehlibeyt Mahallesi Mevlana Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ufuk D.'nin kullandığı 34 BMA 224 plakalı otomobil, Balgat mevkiinde kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Selahattin G. yönetimindeki 06 JF 033 plakalı otomobile çarptı. Hızını alamayan araç, sürüklenerek akaryakıt istasyonuna girdi. Hurda yığınına dönen 34 BMA 224 plakalı otomobilin sürücüsü Ufuk D. ile yolcular Çelebi Ş., İsa A. ve Ercan K. yaralandı. Devriye görevindeyken kazayı gören trafik polisleri, yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Bilkent Şehir Hastanesi ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

34 BMA 224 plakalı otomobilin içinden çıkan bira kutuları dikkat çekti. Kaza nedeniyle bulvarın bir şeridi araç geçişine kapandı. Polis ekipleri, yol üzerinde trafiği yavaşlatmak için önlem aldı. Kazaya karışan iki otomobil, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:37 Kaynak: DHA

Çankaya, Ankara, Güncel
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