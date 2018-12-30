Ankara'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
6 dakika önce
Ankara'da gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Ankara
'da gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yenimahalle
İlçesi Şaşmaz Kavşağı İstanbul
Yolu mevkiinde gerçekleşen kazada 5 kişi yaralandı. İddiaya göre 06 GD 8996 plakalı araç aşırı hızla Şaşmaz Alt Geçidi'ne girdi. Burada kontrolünü kaybeden sürücü takla attı. Daha sonra da üç aracın takla atan araca çarpması nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada ikisi kadın 5 kişi 0 yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi. Geçici olarak trafiğe kapatılan İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşağı polis ekiplerinin çalışmaları ve araçların yoldan kaldırılması sonucu tekrar trafiğe açıldı. Polis
olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:50 Kaynak: DHA
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