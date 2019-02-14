Ankara'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
1 saat önce
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Ankara
'nın Kahramankazan
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Tunahan K'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, Kahramankazan Ovalılar Kavşağı'nda, Ayla Gürsoy yönetimindeki 55 AJR 50 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada sürücü Gürsoy ile araçtaki Buket Uzar, Halil Muhammet Tülek, Çiçek ve Nehir Çakır yaralandı.
Ambulanslarla Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:09 Kaynak: AA
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