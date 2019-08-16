Son Dakika Haberleri: Ankara'da trafik kazası: 5 yaralı
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Ankara'da trafik kazası: 5 yaralı

1 saat önce

Ankara-Konya Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Ankara'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Ankara- Konya Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Konya Karayolu Karahamzalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferhat B. kontrolündeki 33 YH 900 plakalı yolcu otobüsü, Mustafa Y. yönetimindeki 06 DNU 23 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Mustafa Y. kontrolündeki araç, önünde bulunan Sinan E. yönetimindeki minibüse çarptı. Kazada, otomobilde bulunan yolculardan Zehra Y. ve çocukları Halime, Medine ve Eyüp Y. ile otobüsteki yolculardan ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti. Yaralılardan Halime, Medine ve Eyüp Y.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. - ANKARA
Ankara, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:46 Kaynak: İHA
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