Ankara'da trafik kazası: 6 ölü
32 dakika önce
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
'nın Nallıhan
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:48
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