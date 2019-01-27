Son Dakika Haberleri: Ankara'da trafik kazası: 6 ölü

Ankara'da trafik kazası: 6 ölü

32 dakika önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da trafik kazası: 6 ölü, System.String[]
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:48 

Nallıhan, Ankara, Ekonomi
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