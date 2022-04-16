Trafik kazasında yaralanan öğrenci, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Trafik kazasında yaralanan öğrenci, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

16.04.2022 14:39

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan ortaokul öğrencisi Sude Gürevin, hayatını kaybetti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan ortaokul öğrencisi Sude Gürevin, hayatını kaybetti.

Kayı Mahallesi'nde 23 Mart'ta arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışırken servis aracının çarpması sonucu ağır yaralanan Şehit Ümit Güder Ortaokulu 2. sınıf öğrencisi Sude, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Sude'nin cenazesi, Ulu Cami'de öğle namazının ardından Kahramankazan Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine Kaymakam Abdullah Selim Parlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, ailesi ve okul arkadaşları katıldı.

Kazada yaralanan öğrencilerden Özge Dündar tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Trafik kazasında yaralanan öğrenci, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Trafik kazasında yaralanan öğrenci, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Trafik kazasında yaralanan öğrenci, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Trafik kazasında yaralanan öğrenci, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Trafik kazasında yaralanan öğrenci, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

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Kahramankazan, 23 Mart, Ankara, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafik kazasında yaralanan öğrenci, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika


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