Son Dakika Haberleri: Ankara'da trafik levhalarına ateş açan kişi yakalandı
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Ankara'da trafik levhalarına ateş açan kişi yakalandı

9 dakika önce

ANKARA'da yol kenarındaki trafik levhalarına pompalı tüfekle ateş açarak, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yiğithan D. (30) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ankara'da trafik levhalarına ateş açan kişi yakalandı, System.String[]
ANKARA'da yol kenarındaki trafik levhalarına pompalı tüfekle ateş açarak, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yiğithan D. (30) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yol kenarlarındaki trafik levhalarına pompalı tüfekle ateş açan ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kişinin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Görüntülerdeki kişinin Yiğithan D. olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüphelinin Demetevler Mahallesi'ndeki evine şafak vakti operasyon düzenledi. Yiğithan D., özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 6 dolu fişek ele geçirildi. 'Kasten yaralama', 'kadına şiddet', 'mala zarar verme', 'tehdit', 'otodan hırsızlık' gibi 13 çeşitli suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:30 Kaynak: DHA
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