Trafik levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Trafik levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 2 yaralı

07.09.2022 13:04
Trafik levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 2 yaralı

ANKARA'da trafik levhasına çarpan otomobilin savrularak ikiye ayrıldığı kazada sürücü hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

ANKARA'da trafik levhasına çarpan otomobilin savrularak ikiye ayrıldığı kazada sürücü hayatını kaybetti, 1'i  çocuk 2 kişi yaralandı.  Hastaneye kaldırılan yaralılardan 14 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi Ankara Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Sincan yönünde giden A.A. yönetimindeki 01 PN 353 plakalı otomobil, trafik levhasına çarptıktan sonra savrularak su kanalına girdi. Otomobil, ortadan ikiye ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışan 1'i çocuk 2 yaralı ise itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafik levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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