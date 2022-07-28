Ankara'da trafikte pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 kardeş yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da trafikte pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 kardeş yakalandı

28.07.2022 14:15

Ankara'da trafik nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 kardeş gözaltına alındı.

Ankara'da trafik nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 kardeş gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi Hikmet Özer Caddesi'nde sabah saatlerinde otomobille seyreden A.K. ve C.K. adlı kardeşler, yol kenarında bir işletmeye ekmek indiren fırıncılar ile yolu daralttıkları gerekçesiyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. ve C.K, yanlarındaki pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı.

O sırada caddeden geçen Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, kavga eden iki gruba müdahale ederek, A.K. ve C.K. kardeşleri gözaltına aldı.

Yapılan ilk kontrolde alkollü oldukları tespit edilen 2 şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezi amirliğine götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan pompalı tüfekle ateş açılma anı, çevrede bulunan bir vatandaşa ait cep telefonunun kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Etimesgut, Hisarcık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da trafikte pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 kardeş yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara'da trafikte pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 kardeş yakalandı - Son Dakika
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