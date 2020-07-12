Ankara'da trafik yoğunluğunu azaltma çalışmaları - Son Dakika

Ankara'da trafik yoğunluğunu azaltma çalışmaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunun azaltılması kapsamında Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu'nu birbirine bağlayacak bağlantı yolunun çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunun azaltılması kapsamında Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu'nu birbirine bağlayacak bağlantı yolunun çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Etimesgut ilçesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu'nu birbirine bağlayacak bağlantı yolu çalışmalarını hızlandırdı.

Okullar açılana kadar tamamlanması planlanan bağlantı yolu yapım çalışmaları doğrultusunda ekipler, Bağlıca Bulvarı'nın otoyol ile kesiştiği noktada Bağlıca ile Yapracık arasında ulaşımı sağlamak amacıyla 4 gidiş-4 geliş şeritten oluşan alt geçit yapacak.

Çalışmalar kapsamında Bağlıca-Yapracık yolundan da otoyol bağlantısını sağlamak için ayrıca 4 bağlantı kolu ile 2 adet yonca kolu inşaatı tamamlanacak.

Bu düzenleme sayesinde Bağlıca bölgesinde yaşayan vatandaşlar, Ankara Çevre Yolu'na daha kolay geçiş yaparak Bağlıca bölgesinden ikinci bir giriş-çıkış imkanı elde edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, TEM Otoyolu, Etimesgut, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da trafik yoğunluğunu azaltma çalışmaları - Son Dakika
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