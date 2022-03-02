Ankara'da trafikte bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da trafikte bıçaklı kavga: 2 yaralı

02.03.2022 18:19
Ankara'da trafikte bıçaklı kavga: 2 yaralı

ANKARA'da İ.G. (64) ve M.E.Ç. (26), trafikte yol verme yüzünden tartıştıkları kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak yaralandı.

ANKARA'da İ.G. (64) ve M.E.Ç. (26), trafikte yol verme yüzünden tartıştıkları kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ayaş- Ankara Yolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.E.Ç.,  yönetimindeki 06 GC 4403 plakalı otomobil seyir halindeyken, yan şeritte plakası belirlenemeyen otomobildeki kimliği belirsiz kişilerle yol vermeme meselesinden tartıştı. Yol üzerinde kırmızı ışıkta duran iki sürücünün tartışması kavgaya dönüştü. İ.G. ve M.E.Ç., diğer araçtakiler tarafından bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise M.E.Ç. ve İ.G.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Ankara'da trafikte bıçaklı kavga: 2 yaralı
Ankara'da trafikte bıçaklı kavga: 2 yaralı
Ankara'da trafikte bıçaklı kavga: 2 yaralı
Ankara'da trafikte bıçaklı kavga: 2 yaralı
Ankara'da trafikte bıçaklı kavga: 2 yaralı
YORUMLAR
500
Otomobil tarlaya uçtu, sürücüsü yaralandı Otomobil tarlaya uçtu, sürücüsü yaralandı Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da trafikte bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Eski eşini boğarak öldürüp ormana gömmüştü! Zanlı yakalanmamak için elektriği kesmiş
17:56 Rus askerleri sinir krizi geçirdi: Kendimi öldürmek istiyorum
17:53 Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kadının dikkati küçük kızın kaçırılmasını engelledi
17:50 Enes Ünal'ın golleri sayılmadı! La Liga yönetimi, milli futbolcumuzun başarısını görmezden geldi
17:42 Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için CHP ve İYİ Parti "evet" oyu kullanmıştı! AK Partili Cahit Özkan'dan konuyla ilgili açıklama geldi
17:31 Ukrayna bir şartla Rus askerlerini serbest bırakacak! Annelerinin gelip alması gerek
17:23 Ukrayna Milli Takım Kaptanı Rus futbolculara küfürler yağdırdı: Vladimir Putin'in yanlış yaptığını bana söylediniz. Çıkıp konuşsanıza!
17:07 Piyasalar bu açıklamayı bekliyor! Fed faiz artırımı için mart ayını işaret etti
16:52 Arda Turan "Bana futbolu bıraktırırsınız" çıkışı gündem oldu
16:49 Erkek arkadaşıyla tartışan genç kıza babası tarafından gönderilen not sosyal medyada viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 18:26:52. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da trafikte bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement