Ankara'da trafikte bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

ANKARA'da İ.G. (64) ve M.E.Ç. (26), trafikte yol verme yüzünden tartıştıkları kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ayaş- Ankara Yolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.E.Ç., yönetimindeki 06 GC 4403 plakalı otomobil seyir halindeyken, yan şeritte plakası belirlenemeyen otomobildeki kimliği belirsiz kişilerle yol vermeme meselesinden tartıştı. Yol üzerinde kırmızı ışıkta duran iki sürücünün tartışması kavgaya dönüştü. İ.G. ve M.E.Ç., diğer araçtakiler tarafından bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise M.E.Ç. ve İ.G.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.