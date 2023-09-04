Trafikte tartıştığı kişilere ateş ederken karısını öldürdü! O anlar kamerada - Son Dakika

Trafikte tartıştığı kişilere ateş ederken karısını öldürdü! O anlar kamerada

Son Güncelleme: 04.09.2023 10:04

Ankara'da trafikte 'yol verme' sebebiyle başka bir sürücüyle tartışan kişi, yanlışlıkla eşini vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının vurulma anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde trafikte 'yol verme'nedeniyle kavga ettiği kişilere silahla ateş ederken araya giren karısını yanlışlıkla vurarak öldürdü.

YOL ARTASINDA KAVGAYA TUTUŞTULAR

Dün saat 17.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesin meydana gelen olayda C.D trafikte seyir halindeyken bir başka sürücüyle 'yol verme' sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından C.D. ve diğer sürücü araçlarından inerek yol ortasında kavgaya tutuştu. C.D. yanında bulundurduğu ruhsatlı silahını alarak kavga ettiği sürücüye ateş etti.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN EŞİNİ VURDU

O esnada kavgayı ayırmaya çalışan K.D. ise eşi C.D., tarafından yanlışlıkla göğsünden vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan K.D. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken şüpheli koca C.D. gözaltına alındı. Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Ankara, kavga, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte tartıştığı kişilere ateş ederken karısını öldürdü! O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafikte tartıştığı kişilere ateş ederken karısını öldürdü! O anlar kamerada - Son Dakika
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