Trafikte tartıştığı kişilere ateş ederken karısını öldürdü! O anlar kamerada

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde trafikte 'yol verme'nedeniyle kavga ettiği kişilere silahla ateş ederken araya giren karısını yanlışlıkla vurarak öldürdü.

YOL ARTASINDA KAVGAYA TUTUŞTULAR

Dün saat 17.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesin meydana gelen olayda C.D trafikte seyir halindeyken bir başka sürücüyle 'yol verme' sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından C.D. ve diğer sürücü araçlarından inerek yol ortasında kavgaya tutuştu. C.D. yanında bulundurduğu ruhsatlı silahını alarak kavga ettiği sürücüye ateş etti.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN EŞİNİ VURDU

O esnada kavgayı ayırmaya çalışan K.D. ise eşi C.D., tarafından yanlışlıkla göğsünden vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan K.D. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken şüpheli koca C.D. gözaltına alındı. Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.