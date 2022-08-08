Ankara'da trafikte tartıştığı sürücüyü darbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da trafikte tartıştığı sürücüyü darbeden şüpheli tutuklandı

08.08.2022 20:50
Ankara'da trafikte tartıştığı sürücüyü darbeden şüpheli tutuklandı

Ankara'da trafikte yol vermediği iddiasıyla tartıştığı sürücüyü darbeden şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Ankara'da trafikte yol vermediği iddiasıyla tartıştığı sürücüyü darbeden şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde 7 Ağustos 2022'de trafikte M.B. ile Y.E.D. arasında tartışma yaşandı.

Kendisine yol vermediğini ileri süren M.B, aracından inerek Y.E.D'nin kafasını aracın kaputuna vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı hastaneye götürdü.

Gözaltına alınan M.B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren zanlı, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan M.B, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

YORUMLAR
500
SGK'da ikinci Hasgül dönemi SGK'da ikinci Hasgül dönemi Eskişehir'den Afganistan'a 6 tır gıda malzemesi gönderildi Eskişehir'den Afganistan'a 6 tır gıda malzemesi gönderildi
Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da trafikte tartıştığı sürücüyü darbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:23 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mavi bikinisiyle verdiği poz nefes kesti
19:57 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta'ya Avrupa'dan talipler var
19:45 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidi sonrası alkış tufanı koptu
19:28 TFF'den yabancı kuralına yeni düzenleme! 21'e yükseltildi
18:54 AK Parti'den aday adayı olan Mahmut Kahraman, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı
18:43 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK iddiasına AK Parti'den cevap: Bunu topluma izah etmeleri lazım
18:32 Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın gözü yine Galatasaray'da! Nelsson için bastırıyorlar
18:31 Mardin'e gelin olarak gelen Ukraynalı, Müslüman olup Amine ismini aldı
18:24 Aydın'da dehşet olay! Tartıştığı kişiyi öldürüp emniyetin önünde kafasına sıktı
18:12 Bu sene kış geç gelecek! Ekim ayı sıcakları yüksek seyredecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 20:50:17. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da trafikte tartıştığı sürücüyü darbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement