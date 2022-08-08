'Yol vermeme' tartışmasında sürücünün burnunu kırdı - Son Dakika
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'Yol vermeme' tartışmasında sürücünün burnunu kırdı

08.08.2022 12:37
'Yol vermeme' tartışmasında sürücünün burnunu kırdı

ANKARA'da, trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada M.B. (31), Y.E.D.'nin (46) kafasını defalarca otomobilin kaportasına vurarak, burnunun kırılmasına yol açtı.

ANKARA'da, trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada M.B. (31), Y.E.D.'nin (46) kafasını defalarca otomobilin kaportasına vurarak, burnunun kırılmasına yol açtı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayın ardından kaçan M.B., gözaltına alındı.

Olay, dün Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde meydana geldi. 06 MDA 03 plakalı otomobil sürücüsü M.B. ile 06 CIN 572 plakalı otomobil sürücüsü Y.E.D. arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı. İki sürücü yol ortasında tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda M.B., Y.E.D.'nin başını otomobilin kaportasına defalarca vurdu. M.B., daha sonra aracına binip, olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Y.E.D.'nin burnunun kırıldığı belirlendi.Olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde çevredekilerin uyarısı üzerine, "Bu işin ayıbı yok. Bana böyle artistlik yapmayacak" dediği duyulan M.B., polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Yol vermeme' tartışmasında sürücünün burnunu kırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Yol vermeme' tartışmasında sürücünün burnunu kırdı - Son Dakika
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