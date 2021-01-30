Ankara'da traktör devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da traktör devrildi: 3 yaralı

30.01.2021 18:29
Ankara'da traktör devrildi: 3 yaralı

Ankara'da traktör devrildi: 3 yaralıANKARA'nın Çubuk ilçesinde kontrolden çıkan traktörün dereye devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Ankara'da traktör devrildi: 3 yaralı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde kontrolden çıkan traktörün dereye devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Akkuzulu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle içindeki köprünün üzerinden evine gitmek isteyen Yunus Ravan (21) kontrolündeki 06 CHC 58 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprünün altındaki dereye devrildi. Kazada, traktör sürücüsü Yunus Ravan, Mücahit Ravan, (19) ve Hamza Köse (6) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 20 metre aşağıya düşerek hurdaya dönen traktör vinç yardımıyla kaldırdı.

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Kaynak: DHA

Traktör, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da traktör devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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