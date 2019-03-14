Son Dakika Haberleri: Ankara'da Tren Kazası Sonrasında Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Ankara'da Tren Kazası Sonrasında Güvenlik Önlemleri Artırıldı

1 saat önce

Ankara Sincan'da raylardan çıkan mazot yüklü akaryakıt treni tankerlerinden tahliye işlemi sürerken, kaza yerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Ankara'da Tren Kazası Sonrasında Güvenlik Önlemleri Artırıldı, System.String[]
Ankara Sincan'da raylardan çıkan mazot yüklü akaryakıt treni tankerlerinden tahliye işlemi sürerken, kaza yerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Kocaeli'den Kırıkkale'ye giden mazot yüklü akaryakıt treni Ankara'nın Sincan ilçesinde raydan çıkmış, kazada ölen ya da yaralanan olmamıştı. Kaza sonrasında akaryakıt treninin raylara geri oturtulması ve akaryakıtın tahliye işlemi için çalışma başlatıldı. Kaza bölgesindeki Atatürk Caddesi'nde ise çift yönlü trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. TCDD'ye ait ekipler mazot tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından lokomotif ve 4 tanker vagon yeniden raylara oturtulacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:35 Kaynak: İHA

Sincan, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Erdoğan'ın Tersini Söyledi: Anketlere Göre Hiçbir Sıkıntımız Yok Mehmet Özhaseki'nin Sürpriz "Plaj Projesi" ile Başkent Mavi Şehir Olacak

Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek Erdoğan: 3600 Ek Gösterge Meselesini Seçimlerden Sonra Ele Alacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 16:57:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Tren Kazası Sonrasında Güvenlik Önlemleri Artırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]