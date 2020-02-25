Ankara'da tren rayını çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da tren rayını çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Ankara'da tren rayını çalan hırsızlar yakalandı

6 saat önce

Başkentte, Çankırı-Kırıkkale tren hattı güzergahında kullanılmayan tren rayını çaldıkları şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da tren rayını çalan hırsızlar yakalandı, System.String[]

Başkentte, Çankırı- Kırıkkale tren hattı güzergahında kullanılmayan tren rayını çaldıkları şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kalecik ilçesi Alibeyli Mahallesi istasyonundaki kullanılmayan 15 metre uzunluğunda, 750 kilogram ağırlığındaki tren rayı kesilerek çalındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek hırsızlık şüphelisi veya şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, tren rayını çalanların A.R.D. ile F.D. olduğunu tespit etti.

Olayda kullandıkları araçla yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale, Kalecik, Çankırı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa'ya iniş yapan Tahran-İstanbul yolcu uçağından ilk görüntüler geldi
Son dakika: Ankara'da koronavirüs paniği devam ederken, Sağlık Bakanı'ndan açıklama geldi Uzman raporundaki "Sperm" detayı tecavüzle suçlanan profesörü zora sokacak Son dakika: Dün 16 kuruş zam yapılan benzine bugün 10 kuruş indirim geldi

Son Dakika Haberleri
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları
18:11 Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 19:21:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da tren rayını çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]