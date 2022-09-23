Tuğçe Mutlu cinayeti sanığına müebbet hapis - Son Dakika
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Tuğçe Mutlu cinayeti sanığına müebbet hapis

23.09.2022 17:26
Tuğçe Mutlu cinayeti sanığına müebbet hapis

Ankara'da Tuğçe Mutlu'nun başından vurularak öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, sanık Oğuzhan Karakaya'yı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ankara'da Tuğçe Mutlu'nun başından vurularak öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, sanık Oğuzhan Karakaya'yı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Oğuzhan Karakaya, Songül Saylam ile tutuksuz sanık suça sürüklenen çocuk B.F. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, önceki celse savcının esas hakkında mütalaasını sunduğunu belirterek, tarafların buna ilişkin savunmalarını sordu.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Karakaya, cinayeti bir anlık öfke sonucu işlediğini ifade ederek, "Beni kimse azmettirmedi. Pişmanım." dedi.

Sanık Saylam da cinayetle bir ilgisinin olmadığını ileri sürerek, beraat ve tahliyesini istedi. Suça sürüklenen tutuksuz sanık B.F. de beraat talebinde bulundu.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Karakaya'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

Mahkeme sanık hakkında takdiri indirim uygulamadı, Karakaya'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme, cinayete azmettirmekle suçlanan sanık Saylam ile cinayete yardım ettiği iddia edilen suça sürüklenen B.F'nin üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatini kararlaştırdı.

Mahkeme, kararla birlikte Saylam'ın tahliyesine de karar verdi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara'da 30 Mayıs 2021'de Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'ndeki bir daireden koku gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirmişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirle kapısını açtırdıkları evde, 27 yaşındaki Tuğçe Mutlu'nun cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Mutlu'nun ev arkadaşı Songül Saylam, erkek arkadaşı Oğuzhan Karakaya ve suça sürüklenen çocuk B.F'yi gözaltına almıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Karakaya ve Saylam hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, suça sürüklenen çocuk B.F. hakkında da "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuğçe Mutlu cinayeti sanığına müebbet hapis - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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