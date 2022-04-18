TÜGVA üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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TÜGVA üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etti

18.04.2022 21:54
TÜGVA üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara İl Temsilciliği üyelerince, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara İl Temsilciliği üyelerince, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi.

Tacettin Dergahı önünde teravih namazı öncesi toplanan grup adına açıklama yapan TÜGVA Ankara İl Temsilcisi Metehan Hacımustafaoğlu, Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nın bu yıl ramazan ayına denk geldiğini, siyonist ideolojiye boğulmuş bazı grupların Mescid-i Aksa'da kurban kesmek istediğini ifade etti.

Hahamlar ve radikal grupların Silsile Kubbesi'nde kurban takdimi çağrıları yaptığını aktaran Hacımustafaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kirli emeller neticesinde Mescid-i Aksa'yı işgal girişiminde bulundular. Resulullah'ın miraca yükseldiği o mübarek beldede, Müslümanları yerlere düşürmeye niyet eden İsrail, yine Müslümanlara zulmetti. Öyle ki şeytanların bağlandığı mübarek ramazanda, şeytanlardan daha büyük şeytanlık yaptı. Herkesin kendine yakışanı yaptığı dünya imtihanında, İsrail yine kendisine yakışanı yaptı. Çocuklara, kadınlara ve yaşlılara şiddet uyguladı ve hatta masumları öldürdü. Müslümanların kutsal mabetlerinden biri olan Mescid-i Aksa'yı yine Müslümanların kutsal günleri olan ramazan ayında işgale girişti."

Hacımustafaoğlu, İsrail'in son saldırısı neticesinde yaralanan ve ölenlerin bulunduğunu kaydederek, "İlk kıbleyi namusu olarak görüp etten duvar ören kardeşlerimiz var. Ümmetin çocukları öldürülüyor. İnsanlık tarihinin en büyük zulümlerinden biri işlenmeye devam ediyor. Dünya ise kendine yakışanı yapıyor, dünya sessiz." dedi.

Ellerinde "Müslümanlar için Mescid-i Aksa huduttur" yazılı dövizlerle slogan atan grup, açıklamanın ardından dağıldı.

TÜGVA üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etti
TÜGVA üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etti
TÜGVA üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etti
TÜGVA üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etti

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜGVA üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika


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