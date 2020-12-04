Ankara'da, 'Turgutlar' suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da, 'Turgutlar' suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı

04.12.2020 11:59
Ankara'da, 'Turgutlar' suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da, atık toplama ihalelerine girenleri tehdit ettiği belirlenen Turgutlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da, atık toplama ihalelerine girenleri tehdit ettiği belirlenen Turgutlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı kişilerin atık toplama ihalelerine katılanlardan para istedikleri, vermeyenleri silahla yaraladıkları ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespit edilen evlerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında 'Turgutlar' olarak bilinen suç örgütünün lideri İdris Melih T.'nin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı tüfek, 100 fişek, çok sayıda çek senet ve örgüte ait çok miktarda para ele geçirildi. Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde olduğu belirtilirken, diğer 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan şüphelilerin 'nitelikli yağma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'tehdit', 'hakaret', 'kasten yaralama', 'tutuklu ve hükümlünün kaçırılması', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'mala zarar verme' gibi suçlara karıştıkları saptandı. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü dökümü: Ekiplerin emniyetten çıkması Evde yapılan aramalarEle geçirilen malzemelerŞüphelinin emniyete götürülmesi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,


Ankara'da, 'Turgutlar' suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı
Ankara'da, 'Turgutlar' suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı
Ankara'da, 'Turgutlar' suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı
Ankara'da, 'Turgutlar' suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da, 'Turgutlar' suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı - Son Dakika


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